Дочь Шойгу выйдет замуж за спортивного блогера

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения выйдет замуж за спортивного блогера Алексея Столярова. Фотографию кольца она выложила в Instagram.

«Я теперь невеста! Очень люблю тебя! Спасибо за все-все и за это утро!» — подписала публикацию 30-летняя Шойгу.

Столяров в ответ тоже выложил совместную фотографию с девушкой. Он подписал так: «Как же мне повезло с тобой, люблю тебя! P. S. Теперь можно выкладывать с тобой фотки».

Пара познакомилась на одном из экстремальных забегов с препятствиями по пересеченной местности «Гонка героев». Ксения Шойгу — организатор этого спортивного соревнования.

Алексей Столяров — спортивный блогер из Санкт-Петербурга, который снимает развлекательные спортивные челленджи. У его одноименногоYouTube-канала почти три миллиона подписчиков. Также он фитнес-тренер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу и основатель бренда спортивной одежды.

Ксения Шойгу — руководитель спортивного мероприятия «Гонка героев», советник зампредседателя правления одного из банков, президент Федерации триатлона России. Последнюю организацию она возглавила в декабре 2020 года. Последнее время дочь министра много времени проводит в Кронштадте, где развивает проект «Остров фортов». Вскоре там появится туристско-рекреационный кластер.