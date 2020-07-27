Ксения Бородина ответила на слухи о появлении Гузеевой в «Доме-2»
«Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придет Ротару, а вместо Кадони — Кашпировский. Вместо Черкасова будет Костя Цзю. Состав утвердили, все расходимся», — написала Бородина в ответ на вопрос подписчицы в Stories в своем Instagram-аккаунте.
Кроме того, телеведущая опровергла слухи о том, что новой ведущей телешоу станет Анастасия Ивлеева.
«Вот просто объясните, где вы это берете? С потолка? Что за идиотизм?» — написала Бородина в Stories.
Как пишет Ura.ru, Лариса Гузеева сама опровергла слухи о том, что ее утвердили ведущей «Дома-2».
«Она резко отреагировала на вопрос о „Доме 2“ и не подтвердила информацию о том, что будет вести шоу», — говорится в материале.
Ранее сайт «Комсомольская правда» написал, что Гузеева будет вести шоу «Дом-2». По слухам, ей предложили большое вознаграждение. Сообщалось, что Гузеева должна была встать во главе шоу «Бородина против Бузовой», а первый эфир якобы мог выйти уже первого сентября.