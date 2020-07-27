Ксения Бородина ответила на слухи о появлении Гузеевой в «Доме-2»

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина ответила подписчикам на слухи о вероятном появлении на телешоу в качестве ведущей Ларисы Гузеевой.

«Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придет Ротару, а вместо Кадони — Кашпировский. Вместо Черкасова будет Костя Цзю. Состав утвердили, все расходимся», — написала Бородина в ответ на вопрос подписчицы в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Источник фото: Instagram/borodylia

Кроме того, телеведущая опровергла слухи о том, что новой ведущей телешоу станет Анастасия Ивлеева.

«Вот просто объясните, где вы это берете? С потолка? Что за идиотизм?» — написала Бородина в Stories.

Источник фото: Instagram/borodylia

Как пишет Ura.ru, Лариса Гузеева сама опровергла слухи о том, что ее утвердили ведущей «Дома-2».

«Она резко отреагировала на вопрос о „Доме 2“ и не подтвердила информацию о том, что будет вести шоу», — говорится в материале.

Ранее сайт «Комсомольская правда» написал, что Гузеева будет вести шоу «Дом-2». По слухам, ей предложили большое вознаграждение. Сообщалось, что Гузеева должна была встать во главе шоу «Бородина против Бузовой», а первый эфир якобы мог выйти уже первого сентября.