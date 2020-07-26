СМИ: Лариса Гузеева станет ведущей «Дома-2»

Руководству проекта показалось, что он слишком спокоен и неопытен для такого проекта. Телеканал ТНТ уже закрыл длительный кастинг на роль нового ведущего, по итогам которого вести передачу будет актриса и звезда Первого канала Лариса Гузеева.

Продюсеры посчитали, что она подходит для «Дома-2» благодаря своей острой манере вести разговор и жизненному опыту после телепередачи «Давай поженимся».

Вместо Беккужева вести проект будет колдун и шоумен Влад Кадони, а Гузеева встанет во главе шоу «Бородина против Бузовой». Первый эфир может выйти уже первого сентября.

Ранее Антон Беккужев поделился подробностями жизни участников «Дома-2» на Сейшелах. Он там находится уже несколько месяцев вместе со всей съемочной группой, так как не может улететь домой по причине пандемии коронавируса.