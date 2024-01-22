Криминал 22 января 2024, 17:34 Мужу порноактрисы из Петербурга вынесли приговор за ее убийство Суд приговорил мужа порноактрисы Гришман к 8 годам колонии за ее убийство Пресс-служба Следственного комитета

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Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Х. к восьми годам колонии за убийство супруги в 2022 году, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По информации РИА «Новости», речь идет о порноактрисе Анастасии Гришман.

Следствие установило, что 31 июля 2022 года в квартире на Южном шоссе в Петербурге мужчина не менее 22 раз ударил супругу ножом. Женщина скончалась на месте. Преступление было обусловлено «внезапно возникшими ярко выраженными негативными межличностными отношениями». Ранее между молодыми людьми постоянно происходили конфликты на почве ревности.

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В пресс-службе судов уточнили, что обвиняемый сознался в убийстве. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.