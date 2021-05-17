Дочь Заворотнюк назвала идеальный возраст для беременности

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем Instаgrаm-аккаунте рассказала, какой возраст считает идеальным для беременности, написал сайт «Дни.ру».

Как призналась девушка, раньше думала, что лучше всего готовиться стать мамой в 25 лет. Сейчас Анна сама находится в этом возрасте. Она призналась, что абсолютно не готова к материнству. Дочь знаменитости уверена, что идеального возраста женщины для появления малыша нет. Чувство уверенности появляется после рождения ребенка.

«Наверное, нет идеального возраста, и до конца ты готовым к этому быть не можешь, становишься готовым, когда дети уже появляются», — поделилась мыслями наследница актрисы.

Ранее эксперты Федеральной налоговой службы обратили внимание на бизнес-проекты тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.