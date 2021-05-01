Бутсы Месси ушли с молотка за рекордные 172 тысячи долларов

Бутсы форварда «Барселоны» Лионеля Месси, в которых он побил рекорд бразильца Пеле по количеству голов за один клуб, были проданы на аукционе Christie’s за 125 тысяч фунтов стерлингов (что равняется 172,7 тысячи долларов).

Об этом стало известно из Twitter-аккаунта аукционного дома.

Речь идет об обуви фирмы Adidas. Это синие бутсы с желто-розовыми вставками. В них форвард «Барсы» играл в декабре 2020 года в матче против «Вальядолида».

Тогда Месси забил свой 644-й мяч за один клуб, обойдя Пеле.

Вырученная сумма стала рекордной для продажи подобного лота. Деньги будут направлены в поддержку проекта по здравоохранению университетской больницы Vall d’Hebron в Барселоне.

В апреле за рекордные 1,8 миллиона долларов на аукционе Sotheby’s с молотка ушли кроссовки американского рэпера Канье Уэста. Речь идет о модели Nike Air Yeezy 1 черного цвета с бежевой подошвой. Эта модель была разработана музыкантом в 2008 году совместно с компанией Nike. Пара была выпущена в единственном экземпляре.