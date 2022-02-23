Критик усомнился в перспективах Кустурицы во главе Театра Российской Армии

Эмир Кустурица уже имеет опыт театрального режиссера, но как сложится его новая работа во главе Театра Российской Армии, пока сказать сложно. Об этом «360» заявил координатор Ассоциации театральных критиков Глеб Ситковский.

Назначение сербского кинорежиссера главой Центрального академического театра Российской Армии многих удивило. Но на самом деле Кустурица уже занимался спектаклями, просто широкую известность получил именно в мире кино.

«Хотя Эмир Кустурица больше известен как кинорежиссер, он действительно работал и как театральный режиссер. Не помню, сколько лет назад, но я смотрел у него в Париже спектакль „Время цыган“. Это был довольно яркий спектакль, такое шоу. Пользовался довольно большой популярностью тогда в Париже», — рассказал Ситковский.

Но пока совершенно неизвестно, как сложится работа Кустурицы в Театре Российской Армии. Ситковский признался, что у него есть большие сомнения относительно такого решения.

«Если действительно Эмир Кустурица будет номинальным худруком, который будет приезжать туда раз в две недели, чтобы поставить какой-то спектакль, то вряд ли что-то из этого выйдет. У труппы есть какие-то свои традиции, достаточно серьезные. И как труппа воспримет эстетику Кустурицы, тоже достаточно сложно сказать», — отметил критик.

Кустурица уже озвучил свои репертуарные планы в новой должности. Режиссер сказал, что перенесет на сцену сюжеты известных фильмов, в том числе собственную работу — военную драму «Жизнь как чудо». А еще поставит спектакль по фильму Михаила Калатозова «Летят журавли».

«Ну про „Летят журавли“, это, конечно, особенно смешно, потому что это фильм, снятый по пьесе Виктора Розова „Вечно живые“. Видимо, Кустурица просто не знает, не имеет представления о том, что лежит в основе, поэтому он назвал именно фильм „Летят журавли“, который больше известен в мире. Не знаю, сложно сказать, что получится, но как-то сомнения есть», — высказался Ситковский.

Возглавить Театр Российской Армии сербскому режиссеру ранее предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.