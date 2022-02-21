Главным режиссером Театра российской армии станет Эмир Кустурица

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил Эмиру Кустурице стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии. Сербский кинорежиссер дал свое согласие.

Шойгу встречался с Кустурицей 21 февраля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Минобороны РФ Россияну Марковскую.

«Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», — отметила она.

Кустурица ответил на предложение Шойгу согласием, назвав его большой честью и напомнил о «великой истории и традициях» театра.

«В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, „Летят журавли“, „Жизнь, как чудо“ и других», — процитировала Марковская кинорежиссера.

От предстоящей работы Кустурица ждет успеха. Он пообещал сохранить классические ценности в мире, где «ценности очень быстро меняются».

Шойгу в беседе с сербским кинорежиссером указал на давние дружеские отношения с Кустурицей, отметил его «талант и большую, идущую от сердца работу».