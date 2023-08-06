06 августа 2023, 20:14
Кристина Асмус высмеяла слухи о своей беременности
Актриса Кристина Асмус опровергла слухи о беременности постом о «сочной груди»
Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram* новые снимки, сделанные во время отдыха в Турции. Она написала, что не беременна.
На одном из фото Асмус смотрела на свои руки и живот. По словам 35-летней артистки, судя по кадру, может показаться, будто она в положении, хотя на самом деле это не так.
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«Пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда я поправляюсь», —добавила актриса.
Асмус попросила поклонников не рекомендовать ей пластического хирурга Тимура Хайдарова, чтобы сохранить «сочную» грудь после похудения. Пользователи Сети, в свою очередь, оценили внешний вид артистки, отметив, что ей «хорошо в любом весе».
Гарик Харламов и Кристина Асмус после развода какое-то время жили в одном доме. Позже актриса рассказала, что экс-супруг запрещал ей с дочерью съезжать с общей жилплощади.
*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена
Гарик Харламов
Кристина Асмус
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