Знаменитости 08 декабря 2022, 23:41 Асмус пожаловалась на поведение Харламова после развода Гарик Харламов запретил Кристине Асмус и их дочери выезжать из общего дома после развода РИА «Новости»

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Гарик Харламов и Кристина Асмус после развода продолжили жить в одном доме. Актриса рассказала в соцсетях, что экс-супруг запретил ей с дочерью съезжать с общей жилплощади.

«Мы живем втроем все это время. Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался», — написала звезда «Текста» в комментарии под постом.

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Асмус ответила и на слова Харламова о ее полном обеспечении.

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«Пожалуйста, не надо плодить клевету про полное обеспечение. Мы оба знаем, что это не так. Кроме коммуналки, которую я предлагала оплачивать пополам тебе, мне предъявить нечего», — отметила она актриса.

Накануне Харламов поделился шуткой об испорченном доме, в котором живет экс-супруга. После этого Асмус опубликовала пост с опровержением его слов. По словам артистки, бывший муж не оставил ей жилплощади и денег.

Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили о своем разводе в 2020 году. С тех пор многих поклонников актрисы стало интересовать, кто станет ее следующим избранником. Кристина снялась в фильме «Хочу замуж» вместе с сербским актером Милошем Биковичем, после этого им стали приписывать роман и в реальной жизни.