Кристина Асмус призналась, что в детстве мечтала о собственном платье

Российская актриса Кристина Асмус в новой публикации своего Instаgrаm-аккаунта вспомнила, о чем мечтала, когда была ребенком, передала «Вечерняя Москва».

Девушка призналась, что росла в многодетной и не самой обеспеченной семье.

«Мои мечты были про конфеты, настоящий день рождения с гостями. Увидеть море, свое собственное платье и купить все кроссворды в городе», — поделилась артистка.

Знаменитость призвала подписчиков не бояться ставить цели и добиваться осуществления своих желаний. Актриса отметила, что научилась исполнять собственные мечты и нашла баланс между личной жизнью и работой. Асмус добавила, что самое важное для нее — время, проведенное с дочкой. Ни один проект, режиссер или гонорар не заменят Кристине общение с ребенком.

Ранее Кристина заявила, что у нее сложные взаимоотношения с бывшим мужем. По ее словам, Гарик Харламов на нее очень обижен. Также девушка рассказала, что хотела бы еще детей. Когда она была подростком, то думала, что ей нужен только один ребенок, однако сейчас взгляды звезды фильма «Текст» изменились.