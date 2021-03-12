Асмус рассказала о сложных отношениях с Харламовым и его серьезной обиде

Актриса Кристина Асмус призналась, что у нее сейчас сложные взаимоотношения с бывшим мужем. По ее словам, Гарик Харламов на нее очень обижен.

Об этом она заявила, отвечая на вопросы подписчикам в Instagram. По ее признанию, отношения с бывшим мужем — самая популярная тема у ее поклонников.

«Все сложно… Он очень обижен на меня», — написал актриса и поставил эмодзи в виде разбитого сердца.

Асмус также рассказала, что хотела бы еще детей. По ее словам, когда она была подростком, то думала, что ей нужен только один ребенок. Ведь сама артистка выросла в многодетной семье. Однако сейчас взгляды звезды фильма «Текст» изменились.

«Сейчас дочь для меня главное счастье, и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше! А там как Бог даст», — подчеркнула актриса.

Она отметила, что будущих детей назовет «обычными русскими» именами, все модные необычные имена ей не нравятся.

О разводе Харламова и Асмус стало известно в июне 2020 года. Асмус тогда заявила, что они приняли это решение еще год назад. Харламов поблагодарил супругу за годы совместной жизни и подчеркнул, что они вместе будут воспитывать их дочь Анастасию.