Кристина Асмус назвала актрис, у которых нет профильного образования

Российская актриса Кристина Асмус ответила на вопрос подписчицы в Instagram, можно ли играть в кино и театре без профильного высшего образования, написала «Экспресс газета».

«У актрис Оксаны Акиньшиной, Александры Бортич, Ирины Старшенбаум, Аглаи Тарасовой, Равшаны Курковой и многих других вообще нет актерского образования. И это не мешает им успешно сниматься в кино. Я за хорошие некоммерческие вузы, конечно», — поделилась мнением Кристина.

Как считает Асмус, сейчас образование не всегда решает судьбу человека. Бывает и так, что талантливые артисты, которые заканчивают театральные университеты, долго могут сидеть без работы. Кристина уверена, что для успеха важнее всего индивидуальность, харизма и работа над собой.

Ранее актриса вспомнила, о чем мечтала, когда была ребенком. Она рассказала, что росла в многодетной и не самой обеспеченной семье.

«Мои мечты были про конфеты, настоящий день рождения с гостями. Увидеть море, свое собственное платье и купить все кроссворды в городе», — призналась Асмус.

Знаменитость призвала подписчиков не бояться ставить цели и добиваться осуществления своих желаний.