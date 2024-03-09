Знаменитости 09 марта 2024, 14:10 «Кристи должна благодарить маму». Орбакайте не пустили в Кремль в день концерта МК: Выступление певицы Кристины Орбакайте в Кремле отменили в последний момент РИА «Новости»

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Праздничный концерт в Кремле в честь 8 Марта состоялся без певицы Кристины Орбакайте. Ее выступление отменили в последний момент, сообщил «Московский комсомолец».

«Имя Кристины значилось в программе до последнего. Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта», — процитировало издание собеседника.

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Журналисты также узнали, что Орбакайте в Кремле должна была вместе с Алексеем Воробьевым исполнить старую песню «Просто любить тебя».

Фамилия Орбакайте была в списках в день концерта, но в последний момент номер певицы убрали.

«В тусовке шепчутся: за это Кристи должна благодарить маму, которая всю неделю провоцировала россиян своими выходками», — написали авторы статьи.

Скандал с певицей Аллой Пугачевой разгорелся за несколько дней до празднования 8 Марта. Артистка записала на видео резкое высказывание в адрес певца Стаса Михайлова и России. По ее словам, нормальные люди в страну якобы не собираются возвращаться.