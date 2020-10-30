Футболист Криштиану Роналду вылечился от COVID-19. Спортсмен получил отрицательный тест на коронавирус.

О результатах очередного тестирования сообщили представители итальянского футбольного клуба «Ювентус», за который сейчас играет Роналду.

Впервые о заражении спортсмена коронавирусом стало известно 13 октября. Тогда футболист сдал первый тест, который показал положительный результат. Из-за этого Роналду пришлось пропустить несколько игр своего клуба, а также национальной сборной. Футболист не смог сыграть в матче Португалии против Швеции, а также во встречах «Ювентуса» с киевским «Динамо», испанской «Барселоной» и итальянской «Вероной».

Ранее Роналду обвиняли в нарушении коронавирусного протокола. Когда вся команда «Ювентуса» находилась на карантине, футболист улетел в Португалию, чтобы сыграть за сборную родной страны. Обратно он вернулся уже с положительным тестом на COVID-19. Поведение Роналду раскритиковал министр спорта Италии Винченцо Спадафора, который заявил, что случаем футболиста уже занялись в прокуратуре.