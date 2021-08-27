Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили в официальном заявлении английского клуба.

«Добро пожаловать домой, Криштиану», — сказано в официальном Twitter клуба.

Криштиану Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009. В этот раз 36-летний футболист подписал контракт до лета 2023 года. Сумма трансфера составила 21,4 миллиона фунтов.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Роналду действительно решил покинуть «Ювентус». При этом тренер отметил, что не сильно расстроен таким решением спортсмена: за время его работы с клубом из «Ювентуса» уходили знаменитые игроки, в том числе Зинедин Зидан, Джанлуиджи Буффон, Дель Пьеро и Мишель Платини.

Криштиану Роналду — один из самых знаменитых футболистов мира. Он пять раз получал «Золотой мяч». Кроме того, спортсмен стал первым человеком, который набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram.