Тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду действительно решил покинуть «Ювентус». Планы игрока перейти в другую команду подтвердил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Журналист Джанлука Ди Марцио написал об этом на своем сайте.

Роналду уже перестал тренироваться вместе с «Ювентусом», и ближайший матч команда сыграет с «Эмполи» уже без португальца.

«Вчера он сказал мне, что не собирается оставаться в „Ювентусе“», — заявил Аллегри.

Главный тренер «Ювентуса» признался, что не сильно расстроен таким решением футболиста. Тем более что за историю клуба его уже покидали такие великие футболисты, как Зинедин Зидан, Джанлуиджи Буффон, Дель Пьеро, Мишель Платини и многие другие.

«Роналду уходит, но жизнь продолжается. „Ювентус“ остается, а это самое главное», — сказал главный тренер туринского клуба.

Ранее в СМИ появились слухи, что Роналду предварительно договорился о переходе в «Манчестер Сити». По условиям двухлетнего контракта, который спортсмен может подписать в ближайшее время, его заработок может составить 15 миллионов евро в год.