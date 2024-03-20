Эксклюзив 20 марта 2024, 12:04 «Еще как похож. Он такой и был». Режиссер заметил сходство Кологривого с Жириновским Режиссер Баранов рассказал о поразительном сходстве Кологривого с Жириновским Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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Звезду «Слова пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого рассматривают на роль политика Владимира Жириновского. Актер попал в очередной скандал после дебоша в Новосибирске. Режиссер фильма о ярком политике Александр Баранов в беседе с «360» отметил сходство между актером и основателем ЛДПР.

«Еще как похож. Он такой и был, Владимир Вольфович. По моему, он вошел в эту роль», — отметил Баранов, отвечая на вопрос о возможном участии в съемках фильма о Жириновском Никиты Кологривого.

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Режиссер уточнил, что актера еще не утвердили, его кандидатуру пока рассматривают.

«У нас будет пять возрастов Владимира Жириновского. Молодого сыграет, скорее всего, Кологривый. Там два или три кандидата на молодого, посмотрим, у всех шансы одинаковые», — пояснил собеседник «360».

Он добавил, что работа над сценарием уже началась, но о дате начала съемок картины о Владимире Жириновском пока говорить рано.

Правоохранители задержали актера Никиту Кологривого за пьяный дебош в кальянной в Новосибирске. Артиста могут отправить в изолятор на 15 суток.