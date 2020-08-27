Кожевникова рассказала о серьезной травме в детстве

Актриса неоднократно говорила, что сторонница естественной внешности. Например, она рассказывала, что не стала бы делать пластические операции. Тем не менее, ей пришлось установить виниры из-за детской травмы.

Однажды Кожевникова неудачно упала на тренировке, когда ей было 12. Из-за удара о чугунную батарею она сломала челюсть и кисти рук. После этого ее зубы сильно испортились. Актриса жаловалась на их чрезмерную хрупкость, зубы крошились от любой твердой пищи. Установка виниров решила эти проблемы.

Ранее стало известно, что актриса Виктория Тарасова, сыгравшая в сериале «Глухарь», перенесла операцию и идет на поправку.

В начале лета Тарасова поднимала тяжелый ящик и получила травму плеча. Два дня назад артистку прооперировали и теперь она поправляется.

По словам актрисы, у нее неправильно заломился бицепс. Врачи вернули в правильное положение мышцу плеча. Отмечается, что после недельного пребывания в больнице Тарасовой надо будет пройти курс реабилитации.