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    24 августа 2020, 18:42

    Актриса из «Глухаря» перенесла операцию

    Артур Блянихов

    Актриса Виктория Тарасова, сыгравшая в сериале «Глухарь», перенесла операцию и идет на поправку. Об этом сообщил «Собеседник».

    «Дни.ру» рассказали, в начале лета Тарасова поднимала тяжелый ящик и получила травму плеча. Два дня назад артистку прооперировали и теперь она поправляется.

    По словам актрисы, у нее неправильно заломился бицепс. Врачи вернули в правильное положение мышцу плеча. Отмечается, что после недельного пребывания в больнице Тарасовой надо будет пройти курс реабилитации.

    Ранее стало известно о смерти актера Бориса Христофорова, который запомнился отечественному зрителю по экранизации сказки Юрия Олеши «Три толстяка».

    Артисту было 89 лет. Правоохранители не нашли на его теле следов насильственной смерти.

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