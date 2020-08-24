Актриса из «Глухаря» перенесла операцию

«Дни.ру» рассказали, в начале лета Тарасова поднимала тяжелый ящик и получила травму плеча. Два дня назад артистку прооперировали и теперь она поправляется.

По словам актрисы, у нее неправильно заломился бицепс. Врачи вернули в правильное положение мышцу плеча. Отмечается, что после недельного пребывания в больнице Тарасовой надо будет пройти курс реабилитации.

Ранее стало известно о смерти актера Бориса Христофорова, который запомнился отечественному зрителю по экранизации сказки Юрия Олеши «Три толстяка».

Артисту было 89 лет. Правоохранители не нашли на его теле следов насильственной смерти.