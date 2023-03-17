Знаменитости 17 марта 2023, 10:08 Состояние Костомарова улучшилось, он в сознании — СМИ «112»: фигурист Костомаров находится в сознании, его состояние улучшилось РИА «Новости»

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Фигурист Роман Костомаров чувствует себя лучше, он находится в сознании. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Состояние Романа Костомарова немного улучшилось. Фигуристу удалили трахеостому, сейчас он находится в сознании», — сказано в сообщении.

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Надо пояснить, что трахеотомия — это операция для создания небольшого отверстия в трахее. Ее делают, чтобы подключить человека к ИВЛ. Ранее СМИ уже писали, что фигуриста сняли с аппарата.

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По данным издания, медики внимательно следят за самочувствием Костомарова, они проверяют показатели крови каждые шесть часов. Его состояние улучшилось благодаря смене схемы лечения. Уточняется, что руку врачи пока не трогают. Они надеются, что кровоснабжение в ней восстановится. Ранее появились слухи о возможной ампутации кисти.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января, у него диагностировали пневмонию. Через некоторое время у него начался некроз, из-за чего ему ампутировали стопы ног.