Знаменитости 18 декабря 2023, 13:03 Костомаров сам захотел выступить в шоу «Вместе и навсегда» — Авербух Хореограф Авербух: Костомаров сам решил вернуться на лед РИА «Новости»

Читать 360tv в

Фигурист Роман Костомаров впервые после ампутации ступней и кистей выступил в ледовом шоу «Вместе и навсегда». Постановщик, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух заявил «Чемпионату», что он сам вызвался вернуться в профессию.

Автор шоу рассказал, как во время гастролей в Сочи приехал в гости к Костомарову и его жене Оксане Домниной. Авербух обсудил с ними идею будущего выступления фигуристки в паре с Максимом Шабалиным, и ее муж тоже захотел выйти на лед.

Реклама

«Мы проговорили, Оксана предложила интересную музыку, а Рома сказал: „А я?“ Мы переглянулись, воодушевились очень, и в момент сочинских гастролей Роман каждое шоу выходил. Это было грандиозно. Он выходил ногами на лед, это было очень-очень глубоко», — сказал он.

Авербух заявил, что Роман Костомаров выступил впервые со времени болезни. Он сказал, что фигурист еще появится на льду.

Романа Костомарова в январе госпитализировали с подозрением на пневмонию. Он провел в больнице 175 дней, пережил реанимацию, ИВЛ и ампутацию. RT сообщил, что на юбилейном шоу Ильи Авербуха он исполнил вместе с бывшей партнершей Татьяной Навкой программу «Кармен».