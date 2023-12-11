Знаменитости 11 декабря 2023, 14:06 Костомаров показал, как вышел на лед впервые после ампутации ног Фигурист Костомаров впервые вышел на лед на коньках после ампутации конечностей Роман Костомаров / Telegram

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Фигурист Роман Костомаров анонсировал выход нового фильма про себя и поделился видеозаписью, на которой он впервые встает на лед после ампутации конечностей. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

«Будет большое кино. Название пока секрет, но вы можете предложить свои варианты в комментариях!» — отметил фигурист.

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Костомаров признался, что после операции ему приходится заново учиться двигаться на коньках по льду. Он добавил, что все его тренировки снимаются на видео. По его словам, премьера фильма состоится 8 марта.

«Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», — указал спортсмен.

Ранее чемпион «Танцев на льду» перенес тяжелую болезнь — ему ампутировали обе ноги. Несмотря на это, Костомаров продолжает тренироваться. На выставке-форуме «Россия» он рассказал, что мечтает вернуться на лед и продолжить спортивную карьеру.