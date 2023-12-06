Спорт 06 декабря 2023, 20:25 Фигурист Костомаров сыграл в теннис с Кареном Хачановым Костомаров рассказал о своей попытке сыграть в теннис с Кареном Хачановым T.me/kostomarovroman/Telegram-канал Роман Костомаров

Читать 360tv в

Победивший тяжелую болезнь и перенесший протезирование олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает заниматься спортом. В своем Telegram-канале он рассказал, что вместе с дочерью пришел на встречу к 15-й ракетке мира Карену Хачанову и попробовал свои силы.

Судя по опубликованному видео, сначала спортсмен сыграл со своим ребенком, а после — с титулованным теннисистом.

Реклама

Костомаров признался, что получил от игры большое удовольствие, как и его дочь, которая профессионально занимается большим теннисом.

«Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», — написал спортсмен.

О том, что бросать спорт он не будет, Костомаров рассказал журналистам после участия в марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия». Он подчеркнул, что мечтает вернуться на лед и делает для этого все возможное.

Спортсмен пояснил, что речь идет не только об обычных тренировках в зале. Также он занялся боксом. Костомаров добавил, что на время боя всегда снимает протез.