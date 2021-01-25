Костюшкин раскрыл причину, по которой брат и сестра стесняются его

Певец Стас Костюшкин признался, что его сводные брат и сестра стараются не афишировать их родство. Все дело в персоне певца, вокруг которой много разговоров и хайпа.

Костюшкин рассказал в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что у него есть сводные старшая сестра Виктория, и младший брат Константин. Они родились от разных браков отца артиста.

Некоторым членам его семьи, по словам Костюшкина, происходящие с ним вещи не очень близки. Он вспомнил один случай, когда его сестра сидела в компании и по телевизору стали показывать выступление дуэта «Чай вдвоем», ей было так стыдно, что она никому не сказала о родстве с певцом.

Несмотря на это Костюшкин старается не унывать. Тем более, по его словам, с родственниками он общается не слишком часто.

«Сестру я видел за всю жизнь раза четыре. Костика больше, мы с ним в детстве общались и потом, когда он в Москву переехал. И обязательно у нас переговоры, когда с папой что-то происходит», — поделился певец.

В декабре Стас Костюшкин выложил в Instagram фото на фоне самогонного аппарата и написал, что решил сменить профессию. Большинство подписчиков оценили шутку. Многие в комментариях предложили варианты, как мог бы называться самогон от Костюшкина.