Костюшкин пошутил в Instagram о смене профессии

«Многие пишут, хватит ныть, иди работай. Ну теперь-то вы будете уважать мой труд!!!» — написал он.

Большинство подписчиков оценили шутку. Многие в комментариях предложили варианты, как мог бы называться самогон от Костюшкина.

Ранее певец Юрий Лоза попался на удочку мошенников, когда искал в аренду жилье в Крыму. Музыкант перевел злоумышленникам 11 тысяч рублей, а затем ему пришлось обратиться за помощью в полицию.

По информации источника, Лоза написал заявление о мошенничестве еще в сентябре. Исполнитель рассказал, что нашел в Сети объявление об аренде квартиры в Керчи. Лозу уговорили перевести деньги за жилье сразу на банковский счет.

В итоге певец отправил 11 тысяч рублей и остался не только без денег, но и без обещанной квартиры. Автор объявления об аренде просто перестал выходить на связь. Сейчас в ситуации продолжают разбираться правоохранители.