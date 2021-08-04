Королевский фотограф заявил, что брак принца Гарри и Меган Маркл близится к разводу

Королевский фотограф Кент Гэвин рассказал подробности отношений принца Гарри и Меган Маркл. По его словам, брак членов королевской семьи близится к концу. Об этом сообщил Insider.

Мужчина заявил, что причиной развода, вероятнее всего послужит, «давление королевской жизни». По его словам, брак был обречен с самого начала.

«Когда было объявлено, что Гарри собирается жениться на Меган, я сказал своим коллегам и нескольким людям: „Я не даю этому браку и трех лет“», — рассказал фотограф.

Гэвин заявил, что помочь супругам не сможет даже рождение второго ребенка, передала «Газета.ru».

Однако, несмотря на прогнозы фотографа, Гарри и Меган отпраздновали свою третью годовщину свадьбы в мае. Тем не менее, мужчина заверил, что отношения близятся к финалу.

Ранее сообщалось, что дочь Меган Маркл и принца Гарри Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор пока не может претендовать на королевский престол. Девочку не включили в список претендентов на сайте королевской семьи, хотя она должна занимать восьмое место в данном перечне.