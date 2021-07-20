Дочь принца Гарри и Меган Маркл не нашли в списке претендентов на королевский престол

Дочь Меган Маркл и принца Гарри Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор пока не может претендовать на королевский престол. Девочку до сих пор не включили в список претендентов на сайте королевской семьи. Об этом сообщили Nation News.

На сайте королевской семьи содержится вся актуальная информация о Виндзорах. Например, сведения о суверенном гранте, который финансирует жизнь королевских особ. Кроме того, на сайте размещен список возможных наследников престола. Однако дочери Меган Маркл и принца Гарри в этом списке нет. Лилибет Диана должна занимать восьмое место в данном перечне.

При этом информация о принце Луи появилась на сайте спустя 12 дней после рождения мальчика, а о принце Арчи спустя 15 дней. Лилибет Диана же родилась 4 июня, с момента рождения девочки прошло полтора месяца. Некоторые предполагают, что семью принца Гарри планируют вовсе исключить из списка претендентов на престол.

СМИ предполагают, что имя Лилибет Диана вовсе является не настоящим. Журналистам не удалось обнаружить документ, подтверждающий регистрацию ребенка с таким именем.