Знаменитости 01 апреля 2024, 19:29 Королевский эксперт назвал вероятный диагноз онкобольной Кейт Миддлтон Королевский эксперт Рош заявил, что у Кейт Миддлтон рак толстой кишки I–Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон объявила общественности о своем онкозаболевании. Королевский эксперт Марк Рош в беседе с изданием dayFREURO заявил, что у нее, вероятно, рак толстой кишки.

По словам эксперта, королевская семья не планирует делать каких-либо официальных заявлений, связанных со здоровьем жены наследника британского престола.

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Рош добавил, что принцесса Уэльская могла перенести гистерэктомию, у нее рак толстой кишки. Кейт Миддлтон сейчас проводят профхимиотерапию на дому, пояснил эксперт.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не будет участвовать в пасхальной службе, так как проходит курс превентивной химиотерапии. Онкобольной Карл III посетит традиционную церемонию, но из-за проблем со здоровьем его вместе с королевой Камиллой посадят отдельно от всех.