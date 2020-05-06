Королевская семья поздравит сына Меган Маркл по видеосвязи

Родственники из королевской семьи хотят поздравить малыша по видеосвязи. Они не видели Арчи уже длительное время и соскучились. По словам королевского эксперта Кэти Николл, «королева пожелает Арчи счастливого дня рождения через приложение Zoom, дети Кембриджей сделают то же самое», «они не видели своего кузена несколько месяцев, так что очень хотят посмотреть, как он вырос».

Сама Маркл также готовилась к празднику. Она приготовила веганский торт без сахара и глютена.

Ранее музыкант Сергей Шнуров отреагировал на запрет продажи алкогольной продукции в жилых домах. Он написал стихотворение по этой теме, которое опубликовал в своем аккаунте в Instagram. С 5 мая в России начала действовать новая норма — запрет на продажу алкоголя в торговых точках, которые размещены в жилых домах и на прилегающей к ним территории. Речь идет о небольших заведениях площадью меньше 20 квадратных метров. На те магазины, размер которых равен этому показателю или превышает его, запрет не распространяется.