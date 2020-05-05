Шнуров поэтично отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начала действовать новая норма — запрет на продажу алкоголя в торговых точках, которые размещены в жилых домах и на прилегающей к ним территории. Речь идет о небольших заведениях, площадь торгового зала меньше 20 квадратных метров. На те магазины, размер которых равен этому показателю или превышает его, запрет не распространяется.

«Нет, я не скажу, что плохо // Что их выгнали взашей. // Подошла к концу эпоха // Стаек местных алкашей», — написал Шнуров.

Он отметил, что скоро у подъездов домов исчезнуть последние «доминошники», а также «дяди Пети» и «тети Тани».

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи спиртных напитков 24 апреля. В соответствии с ним, алкоголь можно продавать в специально оборудованном помещении, которое предназначено для употребления готовой кулинарной продукции. При этом регионы могут на свое усмотрение ужесточать дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета. Такое ограничение приняли после многочисленных просьб и жалоб граждан.