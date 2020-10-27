Тарзан после измен посвятил Королевой стих

Начинается стихотворение с того, что лирический герой рубаха-парень жил, плясал и не тужил. Но потом «в разноцветные краски кто-то вдруг плюнул слюной», жизнь пошла под откос, а в «лицо брызнули волной чернил». Покаянное произведение Тарзан заканчивает так:

Я был настолько раздавлен, повержен,

Думал, что ангелами отвержен.

Где же вы так высоко летите?

Разве помочь вы мне не хотите?

Вслушиваюсь в небеса — тишина…

«Здесь я», — вдруг тихо сказала она…

В конце августа Тарзан провел ночь с двумя девушками, когда его жена — певица Наташа Королева — была на отдыхе. После этого из квартиры пропали деньги и ювелирка. Позже Глушко признался, что изменил супруге. Он сделал это заявление с оговоркой, что «его развели и он повелся». Во время беседы с Ксенией Собчак в рамках ее шоу Тарзан сказал, что «лоханулся».