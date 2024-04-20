Знаменитости 20 апреля 2024, 02:33 Копию российского блогера Хасбика обнаружили в Индии В Сети нашли индийскую копию российского блогера Хасбуллы «Хасбика» Магомедова Pixabay

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Копию дагестанского блогера Хасбуллы «Хасбика» Магомедова обнаружили в Сети. Двойника зовут Декиа, он живет в Индии и тоже снимает видео для соцсетей. Об этом написал Telegram-канал «Тут Дагестан».

Видео с Декией в Сеть выкладывает его друг. Зрители заметили сходство между индийским и российским блогерами, ролики Декии начали набирать миллионы просмотров, утверждает канал.

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По информации Telegram-канала, оригинальный Хасбик тоже посмотрел ролики со своим двойником и заявил, что хочет встретиться с Декией в живую. В соцсети Х Хасбик под видео с Декией оставил комментарий.

О личности российского блогера Хасбуллы «Хасбика» Магомедова известно мало. Предположительно, Хасбик родился в 2002 году, а его внешность — следствие неизлечимого заболевания. Его рост около метра, а вес — 20 килограммов.