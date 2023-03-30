Общество 30 марта 2023, 18:32 Хасбулла Магомедов: выглядит на пять лет в 21, учит Коран и чуть не стал бойцом ММА «360» собрал главные подробности о жизни Хасбуллы Магомедова Соцсети

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Хасбуллу Магомедова из Дагестана в одночасье сделала знаменитым банальная фраза: «Клубника бомба, честно говоря. Мой самый любимый». Она произвела в Сети фурор, так как ее произнес детским голосом человек, выглядящий словно пятилетний ребенок. На самом деле Хасбулла утверждает, что он совершеннолетний, но не все в это верят.

Детские годы Хасбика и семья

Личность Хасбика окутана множеством слухов, информация противоречива, а кое-какие детали вовсе неизвестны. О родителях успешного блогера в Сети нет информации.

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Считается, что они обычные люди, которые не очень-то поддерживают сына в его интересе к соцсетям. В особенности после того, как набравшего популярность и десятки тысяч подписчиков Хасбуллу начали травить хейтеры.

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Согласно открытым данным, Хасбик родился в Дагестане 7 июля 2002 года. Предположительно, по национальности он даргинец.

Рост Хасбуллы не превышает одного метра, а вес — около 20 килограммов. Причины его неординарной внешности до конца не ясны. В детстве родители много возили его по врачам, но те так и не смогли поставить точный диагноз.

Возможно, причиной стала врожденная генетическая мутация или необратимый гормональный сбой. В любом случае это неизлечимо.

Фото из личного архива Хасбика / Соцсети

Необычная внешность и популярность Хасбуллы Магомедова

Обаятельный блогер с характерным кавказским акцентом очень популярен. На март 2023 года у его YouTube-канала — более восьми тысячи подписчиков, в Instagram* — свыше восьми миллионов.

Однако возросшая популярность привлекла внимание хейтеров, которые почему-то решили, что человеку с нестандартной внешностью не место в соцсетях. Кстати, именно они дали Хасбулле прозвище Хасбик, которое он недолюбливает и просит называть по имени.

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В интервью YouTube-каналу «Шеф готовит» блогер рассказал, что у него бывает «кипиш с хейтерами».

«Я просто один раз на них наехал, из-за этого они появились. Они завидуют просто. Я резко поднялся, а они год-полтора набирают подписчиков», — предположил он.

Волна негатива беспокоит родителей Хасбуллы: они не раз просили удалить аккаунты в соцсетях, но он не хочет сдаваться. Тем более что появилась возможность монетизировать свой успех. Предприниматели стали обращаться к Хасбику с предложениями по рекламе, и он не отказывается.

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Увлечения и личная жизнь Хасбика

Блогер не берется только за один вид рекламных контрактов — пропаганду азартных игр и различных ставок. Хасбулла религиозен, мечтает выучить наизусть Коран и стать признанным знатоком священной книги мусульман.

Он как-то признался, что в будущем хочет жениться, но пока не присмотрел подходящую девушку.

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Скандальный бой Хасбика против Абдурозика

Несмотря на малый рост и вес, Хасбулла Магомедов хорошо знаком с бойцами UFC Зубайрой Тухуговым и Исламом Махачевым. Его видели с членами команды чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Блогер знаком с ним и даже тренировался в зале известнейшего бойца.

Тем не менее новостей о том, что Хасбик решил выйти в октагон и попробовать себя в поп-ММА, не ожидал никто. Бой анонсировали в январе 2021 года.

Соперником дагестанца должен был стать 17-летний таджикский певец Абдурозик. В детстве ему диагностировали рахит, и его рост приблизительно равен росту Хасбуллы. Абдурозик известен как певец и блогер в своей республике. В общем, оба не сдаются, инвалидами себя не считают и отличаются четкой жизненной позицией.

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Дагестанец первым вызвал Абдурозика на бой, тот ему почти сразу ответил. В лучших традициях ММА соперники обменялись угрозами и оскорблениями. Всего было снято восемь роликов, в котором молодые люди показывали, как они тренируются.

Подписчики блогеров отреагировали на новости о предстоящем бое разноречиво. Кто-то их поддерживал, кто-то счел их поединок неэтичным. Ведь он будет проводиться ради хайпа, а не в защиту людей нестандартного роста.

В ожидании встречи было сломано много виртуальных копий. Мнения пользователей колебались от неприкрытой зависти к ожидаемому гонорару бойцов до возмущенных реплик тех, кто опасался, как исход поединка отразится на состоянии здоровья блогеров.

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Неоправдавшиеся ожидания и большие аппетиты Хасбика

Провести уникальный для ММА бой взялся один из самых известных в стране бодибилдеров Асхаб Тамаев, также известный как «чеченский Халк». Украинский руфер Филипп Марвин вызвал его на бой и проиграл по очкам. Тамаев также очень популярен в соцсетях, он собрал 1,3 миллиона подписчиков.

Блогер-бодибилдер обратился к Хасбулле с предложением устроить бой с соперником его комплекции. Сначала дагестанец отнесся к предложению с энтузиазмом и начал тренировки. Но затем стало известно, что бой, на который многие подписчики отреагировали резко негативно, не состоится.

Как утверждал Тамаев, Хасбик согласился на предложенный гонорар в пять-семь миллионов рублей. Сумма устроила и Абдурозика. Но затем, по словам Халка, дагестанский блогер поднял ставку до уровня, который не понравился уже организатору боя.

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Также сообщалось, что неизвестный заплатил и Хасбулле, и Абдурозику по миллиону рублей с условием, что бой не состоится.

Последние новости о Хасбулле Магомедове

В сентябре прошлого года блогер попал в качестве персонажа в компьютерную игру. Хасбулла подписал контракт с UFC на использование его образа в симуляторе спортивных состязаний.

«Образ Хасбуллы планируется интегрировать в игру [UFC]», — рассказали тогда представители молодого человека.

Через несколько месяцев, в конце 2022-го, в компьютерной игре UFC 4 действительно появился специальный скин — маска персонажа, позволяющая превратить любого бойца в популярного видеоблогера.

Источник: EA Sports

Для полного счастья фанатов Хасбуллы разработчики игры — студия Electronic Arts — добавили мерч: шорты, перчатки, футболку и кофту.

А месяц назад журнал Forbes сообщил, что Хасбик стал долларовым миллионером. По информации СМИ, за три года он заработал около 2,2 миллиона долларов, или 160 миллионов рублей.

Скорее всего, достичь таких фантастических финансовых результатов Хасбику помог в том числе контракт с UFC на внушительную сумму, который подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Блогер подписал его в 2022-м.

Хасбик в шоу «Что было дальше» с 1 апреля 2023 года

На платформе «VK Видео» после долгого перерыва выйдет популярное шоу «Что было дальше».

Первым гостем, по информации Telegram-канала Mash, станет Хасбулла Магомедов.

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Напомним, суть развлекательного шоу «Что было дальше» в том, что несколько комиков сначала слушают жизненную историю от звезд, знаменитостей или популярных блогеров, а затем придумывают ее концовку.

Интересно, что расскажет Хасбулла? Жизненных историй у него хоть отбавляй. Так что продюсеры не ошибутся, если позовут Хасбика первым на перезапуск шоу.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.