«Мы за нравственную цензуру!»: новосибирские активисты объяснили призыв запретить концерт Линдеманна в России

Новосибирские активисты потребовали запретить концерт фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в России. Такой призыв связан, в частности, со скандальным творчеством артиста. Об этом изданию «Подъем» сообщил представитель Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий, один из активистов.

По мнению Квасницкого, идет ментальная война, или культурная экспансия. «Два поколения за последние 30 лет уже обработаны. Это показывают соцопросы. И это действительно является угрозой национальной безопасности и потерей культурного суверенитета. Мы за нравственную цензуру!» — призвал общественник.

Сегодня, 1 января, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы активистов, потребовавших отменить концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске, который должен пройти 26 января. Авторы обращения подчеркнули, что артист уже имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

Ранее, в сентябре, Тилль Линдеманн выступил на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», он на русском языке исполнил песню «Любимый город» под аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии РФ.