Концерты Ольги Бузовой в Вологодской области отменили из-за непроданных билетов

Концерты поющей телеведущей Ольги Бузовой начали отменять из-за низкого спроса. В частности, билеты на выступления звезды «Дома-2» не стали покупать в Вологде и Череповце.

Концерт в Вологде должен был пройти во Дворце спорта 29 сентября. Организаторы отменили его из-за непроданных билетов. Тем, кто все-таки их купил, пообещали вернуть деньги, сообщил 78.ru.

Не проявили интереса к концерту Бузовой и жители Череповца, куда она должна была приехать 30 сентября. Это выступление тоже отменилось.

Сама Бузова отмену концертов пока никак не прокомментировала. Несколькими днями ранее она презентовала клип на новую песню «Без дел».

По ее словам, в этом клипе она хотела показать, что некоторые молодые люди забывают о своих спутницах, поэтому девушкам приходится со всем справляться самим. Вероятно, выпуск новой песни и видео говорит о том, что в своем успехе на поприще певицы Бузова не сомневается и готова вкладывать в это время и деньги.

Помимо этого, в ноябре на сцену МХАТ вернется постановка с ее участием «Чудесный грузин», потому что Бузова решила попробовать себя и в качестве театральной актрисы.