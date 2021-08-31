Спектакль с участием Бузовой вернется в репертуар МХАТ имени Горького

Постановку пьесы «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой покажут на сцене МХАТ имени Горького в ноябре после доработки. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.

Он назвал спектакль потенциальной удачей, которая требует доработки.

«В ноябре мы сыграем его в том виде, в котором он должен быть», — заявил Бояков. В чем именно заключается доработка постановки, художественный руководитель МХАТ не уточнил.

Бояков отметил, что шумиха вокруг спектакля связана не только с Ольгой Бузовой, а с темой Сталина, о которой речь идет в постановке. Он отметил, что общество до сих пор не готово к серьезному разговору о советском руководителе.

«Мы обнажили эту болевую точку. Пьесу при этом нельзя назвать просталинской, но и антисталинской тоже нельзя. Здесь именно разговор об этом феномене, мы должны говорить о советском времени», — пояснил художественный руководитель театра.

При этом Бояков отметил, что если бы Бузовой досталась роль в «Синей птице» или «Вишневом саде», то «было бы гораздо меньше визга».

Спектакль «Чудесный грузин» рассказывает о молодости Сталина. В названии использовали кличку, которую молодому члену партии дал Владимир Ленин. В постановке рассказывается о том, как молодой революционер-подпольщик проникает в Батуми с заданием от партийной верхушки.

Ольга Бузова сыграла в спектакле певицу кабаре Бэллу Шанталь. Роль, скорее, эпизодическая, но скандал вокруг появления певицы на сцене классического театра был серьезным. Премьера «Чудесного грузина» состоялась 11 июня. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявил, что МХАТ благодаря участию Бузовой в постановке хайпанул.