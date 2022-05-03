Концерты комика Сабурова отменили в его родном Казахстане

Девять концертов комика из Казахстана Нурлана Сабурова, запланированные на его родине с 5 по 18 мая, перенесены. Судя по афише на его сайте, билеты еще можно купить на 29 мая и на июнь. СМИ связали отмену концертов с его туром в США, где он вначале признался, что боится открыто высказываться о ситуации на Украине, а затем позволил себе неуместную шутку.

Сабуров объявил о своем туре в США в начале января 2022 года. Выступления планировались в Лос-Анджелесе, Сиэтле и Сан-Франциско. Однако в итоге срывался почти каждый концерт, рассказало немецкое издание на русском языке Aussiedlerbote. Зрители желали выяснить политическую позицию комика, а тот уклонялся от ответа. А на одном из концертов, где украинские провокаторы из зала призывали его «высказаться против», признался, что у него «тоже есть свои страхи» и есть семья.

На другом выступлении Сабуров, очевидно, растерявшись, пошутил о «менструации» после внезапного появления украинской активистки в окровавленном белом платье, которое должно было символизировать убийства мирных жителей на Украине. Шутку шоумена сочли неуместной.

Нурлан Сабуров приобрел популярность после участия в передаче «Открытый микрофон» на ТНТ. Затем он присоединился к комедийному проекту Stand Up. После переезда в Москву в 2017 году гастролировал со своими шоу по России и Казахстану. Стендапера звали в свои проекты телеведущий Иван Ургант, блогер и журналист Юрий Дудь (признан СМИ-иноагентом в России).

В 2020 году Сабуров вошел в топ-30 самых талантливых, популярных и успешных россиян в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes.