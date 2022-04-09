Украинские провокаторы попытались сорвать выступление комика Сабурова в США

Украинские националисты раскритиковали казахского комика Нурлана Сабурова во время его выступления в Лос-Анджелесе. Видео опубликовал в Telegram бизнесмен Курбан Омаров.

Провокаторы из зрительного зала на русском языке призывали Сабурова «высказаться против» и едва не сорвали его концерт.

«Нурлан, а почему ты молчишь? Выскажись против! Почему ты съел язык и молчишь? <…> Слуга страха, ты просто испугался», — кричали шоумену.

Он не стал отрицать, что у него «тоже есть свои страхи» и есть семья. Сабуров возмущенно воскликнул: «Вы кого из меня делаете?».

Сабуров объявил о своем туре в США еще в начале января 2022 года. Выступления планировались в Лос-Анджелесе, Сиэтле и Сан-Франциско.

Шоумен получил известность после участия в передаче «Открытый микрофон» на ТНТ. Вскоре после этого он стал участвовать в другом комедийном проекте — Stand Up. В 2017 году переехал в Москву и начал гастролировать со своими шоу по России и Казахстану. Артиста также приглашали в свои проекты телеведущий Иван Ургант, блогер и журналист Юрий Дудь.

Сабуров женат, у него есть дочь.

По данным на 2020 год, средний гонорар за выступление Сабурова оценивался примерно в 700 тысяч рублей. В том же году стендапер вошел в рейтинг журнала Forbes как один из 30 самых талантливых, популярных и успешных россиян в возрасте до 30 лет.