    23 марта 2020, 16:16

    Концертный директор Лободы рассказал о секретах ее фигуры на выступлениях

    Ольга Ситникова

    Концертный директор Стас Пшеницын разорвал контракт с украинской певицей Светланой Лободой. После этого он решил рассказать о том, как звезда изменяет собственную фигуру. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Концертный директор Лободы рассказал о секретах ее фигуры на выступлениях

    Пшеницын раскрыл подробности на телепередаче «Звезды сошлись» на канале НТВ.

    Он отметил, что многие поклонники завидуют знаменитости из-за ее идеальной фигуры. Некоторые даже стараются подражать артистке.

    Но, по словам концертного директора, внешний вид исполнительницы нельзя считать натуральным. Он пояснил, почему концерты Лободы нередко задерживались на час.

    «Она приводила себя в порядок. Самый большой комплекс у Светы — это отсутствие ж… Лобода пользуется поролоновыми накладками для создания объема ягодиц», — уточнил Пшеницын.

    Он обратил внимание на то, что не раскрывает комплексы других артистов, потому что находится с ними в дружеских отношениях. Но Светлана Лобода не входит в их число.

    Ранее Лобода поделилась с поклонниками клипом на песню «Новый Рим». Видеоролик вызвал неоднозначную реакцию у фанатов звезды.