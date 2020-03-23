Концертный директор Лободы рассказал о секретах ее фигуры на выступлениях

Пшеницын раскрыл подробности на телепередаче «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Он отметил, что многие поклонники завидуют знаменитости из-за ее идеальной фигуры. Некоторые даже стараются подражать артистке.

Но, по словам концертного директора, внешний вид исполнительницы нельзя считать натуральным. Он пояснил, почему концерты Лободы нередко задерживались на час.

«Она приводила себя в порядок. Самый большой комплекс у Светы — это отсутствие ж… Лобода пользуется поролоновыми накладками для создания объема ягодиц», — уточнил Пшеницын.

Он обратил внимание на то, что не раскрывает комплексы других артистов, потому что находится с ними в дружеских отношениях. Но Светлана Лобода не входит в их число.

Ранее Лобода поделилась с поклонниками клипом на песню «Новый Рим». Видеоролик вызвал неоднозначную реакцию у фанатов звезды.