Новый психоделический клип Лободы удивил зрителей

Артистка призналась, что ждала выхода клипа очень долго. Ролик появился на YouTube-канале знаменитости.

В самом начале зрители видят летающую тарелку, которая упала на землю. Из нее выходит существо с щупальцами, хватает людей, а потом превращается в Лободу. В конце клипа певицу растерзают мужчины в костюмах ковбоев.

Режиссером нового видео для исполнительницы стал клипмейкер и продюсер Алан Бадоев.

В комментариях к видео поклонники звезды делятся своими впечатлениями: «Я думаю, это финиш, нет у нее ничего святого теперь», «Обожаю Лободу и ее песни, но это полный треш… Некрасиво, дурацкие танцы, ей это не идет», «Этот клип — описание того, как я танцую в нетрезвом состоянии», «Бесовщина», «Есть легкие нотки психоделического транса», «Как-то клип и музыка совсем не дополняют друг друга. Прям шок».