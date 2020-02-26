    26 февраля 2020, 13:13

    Новый психоделический клип Лободы удивил зрителей

    Ольга Ситникова

    Украинская певица Светлана Лобода опубликовала клип на песню «Новый Рим». Премьера песни состоялась раньше, а вот видеоролик вызвал неоднозначную реакцию у поклонников исполнительницы. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Артистка призналась, что ждала выхода клипа очень долго. Ролик появился на YouTube-канале знаменитости.

    В самом начале зрители видят летающую тарелку, которая упала на землю. Из нее выходит существо с щупальцами, хватает людей, а потом превращается в Лободу. В конце клипа певицу растерзают мужчины в костюмах ковбоев.

    Режиссером нового видео для исполнительницы стал клипмейкер и продюсер Алан Бадоев.

    В комментариях к видео поклонники звезды делятся своими впечатлениями: «Я думаю, это финиш, нет у нее ничего святого теперь», «Обожаю Лободу и ее песни, но это полный треш… Некрасиво, дурацкие танцы, ей это не идет», «Этот клип — описание того, как я танцую в нетрезвом состоянии», «Бесовщина», «Есть легкие нотки психоделического транса», «Как-то клип и музыка совсем не дополняют друг друга. Прям шок».