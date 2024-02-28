28 февраля 2024, 11:20
Концерт певца Эмина Агаларова отменили в Челябинске
Концерт певца Эмина Агаларова, запланированный на 5 марта, отменили в Челябинске
Сольный концерт певца Эмина Агаларова в Челябинске отменили. Организаторы не уточнили причины изменений в графике гастрольного тура артиста. Соответствующая информация появилась в официальном сообществе артиста во «ВКонтакте».
«Челябинск — отмена, возврат билетов в месте приобретения», — пояснили в сообщении.
Реклама
На странице исполнителя в соцсети «ВКонтакте» также уточнили новые даты концертов: 24 марта — Екатеринбург, 25 марта — Тюмень.
Ранее стало известно, что концертный тур певицы Анны Асти оказался под угрозой. Выступления уже отменили в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Проблемы в карьере артистки начались после ее участия в «голой» вечеринке в московском клубе Mutabor.
ВКонтакте
Концерты
Челябинск
Реклама
Реклама