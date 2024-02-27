Общество 27 февраля 2024, 14:11 Концертный тур певицы Анны Асти оказался под угрозой Mash: серию концертов Анны Асти по всей России отменили РИА «Новости»

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По всей России начали отменять концерты популярной исполнительницы Анны Асти, что может поставить под угрозу запланированный ею тур. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, выступления певицы уже отменили в таких городах, как Волгоград, Саратов, Краснодар, Тольятти и Нижний Новгород. Опасаясь, что это повторится, поклонники из других городов также начали возвращать купленные билеты.

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Проблемы в карьере Анны Асти начались после ее участия в голой вечеринке в московском клубе Mutabor. Произошедшее обернулось для нее значительными финансовыми потерями: так, певица лишилась 13 миллионов рублей из-за отказа клиентов от корпоративного мероприятия. После этого исполнительница вместе с супругом покинула Россию.

Жизнь певицы Лолиты Милявской тоже сильно изменилась после скандала с «голой» вечеринкой. Она до сих пор не может вернуться на сцену.