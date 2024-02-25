Знаменитости 25 февраля 2024, 08:18 Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили РИА «Новости»

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Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, который должен был состояться 25 февраля, отменили. Об этом РИА «Новости» рассказали в компании по распространению билетов.

«Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через SMS-сообщения», — сообщил собеседник агентства.

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Зрителям автоматически вернут деньги на карты. По словам представителя компании, продажу билетов приостановили за несколько дней до отмены концерта.

Отменить концерт требовал депутат Сахалинской облдумы Александр Шарифулин, пояснив, что Арбенина позволяла себе неоднозначные высказывания о спецоперации. Мэр Владивостока Константин Шестаков также рекомендовал отменить выступление певицы в его городе в связи с официальным обращением общественного движения «Культурный фронт России». Окончательное решение оставалось за организаторами.

Во Владивостоке Диана Арбенина должна была выступить 27 февраля, через день после Южно-Сахалинска. Однако, как он рассказала на концерте в Хабаровске, не состоятся в итоге оба выступления, причем в Южно-Сахалинске, как коллектив выяснил в последнюю минуту, вместо этого состоится фестиваль «чир-спорт». Певица призналась зрителям, что ее попросили молчать по поводу срыва других концертов на Дальнем Востоке, но она этого делать не собирается.

«Я должна молчать об этом? Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала», — процитировал Арбенину РБК.

Ранее отменили мартовский гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по городам Сибири.