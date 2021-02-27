Врач рассказал о мультисистемном постковидном синдроме

Мультисистемный воспалительный синдром может проявиться у переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом RT сообщила главный врач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Мультисистемный воспалительный синдром прежде чаще встречался у детей, и теперь начал проявляться у взрослых. По словам Лысенко, это комплекс проблем, которые связаны с «аутоиммунной агрессией организма самого к себе». При этом происходит поражение разных органов — это могут быть и почки, и сердце.

«Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжёлым заболеваниям сердца», - рассказала Лысенко в интервью Антону Красовскому.

Заведующая отделением ревматологии ГКБ № 52 Зинаида Мутовина рассказала, что при обследовании пациентов, переболевших ковидом, у78% из них выявили признаки перенесенного миокардита.

«Было огромное количество сообщений о нарушениях свертываемости крови. Человек уже выздоровел от ковида, а тромбозы продолжаются. Ковид явился триггером», — сообщила Мутовина.

Ранее замдиректора ЦНИИЭ Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что все мутации коронавируса, распространенные в России, имеют нейтральный характер.