Композитор «Пиратов Карибского моря» написал гимн для ФК «Краснодар»

Композитор Ханс Циммер написал гимн для футбольного клуба «Краснодар». Он известен своей музыкой, созданной для фильмов «Гладиатор», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Дюнкерк», «Начало» и другим.

Об этом сама спортивная команда рассказала на официальной странице в Twitter.

Впервые гимн прозвучал 27 августа на матче между «Краснодаром» и «Рубином». Аранжировку к музыке сделал лидер группы Therr Maitz Антон Беляев.

Теперь гимн будет звучать каждый раз во время выхода клуба перед каждым матчем на турнирах.

О том, что Циммер напишет музыку для футбольного клуба, стало известно еще в 2019 году. Его гонорар не назывался.

Немецкий композитор уже имел отношение к российскому футболу. В 2018 году именно его произведение использовали для заставки чемпионата мира, который принимала наша страна.

Кроме треков для известных фильмов среди заслуг Циммера — «Оскар», два «Золотых глобуса» и три «Грэмми».