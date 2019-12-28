Автор саундтрека к «Интерстеллару» запишет музыку для «Краснодара»
Игроки футбольного клуба «Краснодар» в ближайшем будущем будут выходить на поле под музыку голливудского композитора Ханса Циммера. Об этом сообщил сайт Sport24 со ссылкой на заявление клуба.
Циммер напишет специальную титульную музыку для российского футбольного клуба. Какой гонорар получит маэстро не сообщается.
Немецкий композитор уже имел отношение к российскому футболу. В 2018 году именно его произведение использовали для заставки чемпионата мира, который принимала наша страна.
Кроме того, Циммер известен как автор саундтреков к фильмам «Начало», «Интерстеллар» и «Гладиатор». Среди его наград за творчество один «Оскар», два «Золотых глобуса» и три «Грэмми».
Футбольный клуб «Краснодар» был основан в 2008 году. Владелец команды — экс-глава «Магнита» Сергей Галицкий.
Ранее стало известно, что футбольный клуб «Рубин» купил воспитанника «Краснодара» нападающего Ивана Игнатьева. Сумма сделки не раскрывается.