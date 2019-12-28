    28 декабря 2019, 12:56

    Автор саундтрека к «Интерстеллару» запишет музыку для «Краснодара»

    Анатолий Минкин

    Игроки футбольного клуба «Краснодар» в ближайшем будущем будут выходить на поле под музыку голливудского композитора Ханса Циммера. Об этом сообщил сайт Sport24 со ссылкой на заявление клуба.
    Автор саундтрека к «Интерстеллару» запишет музыку для «Краснодара»

    Циммер напишет специальную титульную музыку для российского футбольного клуба. Какой гонорар получит маэстро не сообщается.

    Немецкий композитор уже имел отношение к российскому футболу. В 2018 году именно его произведение использовали для заставки чемпионата мира, который принимала наша страна.

    Кроме того, Циммер известен как автор саундтреков к фильмам «Начало», «Интерстеллар» и «Гладиатор». Среди его наград за творчество один «Оскар», два «Золотых глобуса» и три «Грэмми».

    Футбольный клуб «Краснодар» был основан в 2008 году. Владелец команды — экс-глава «Магнита» Сергей Галицкий.

    Ранее стало известно, что футбольный клуб «Рубин» купил воспитанника «Краснодара» нападающего Ивана Игнатьева. Сумма сделки не раскрывается.