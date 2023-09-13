13 сентября 2023, 14:25
Комик Бебуришвили опроверг новость о проблемах со здоровьем
Комик Андрей Бебуришвили не подтвердил, что ему потребовалась неотложная помощь
Сообщение о проблемах со здоровьем стендапера Андрея Бебуришвили оказалось не соответствующим действительности. Комик сообщил «360», что у него нет высокой температуры или болей в животе.
«Нет, со мной все в порядке. Ничего нет, спасибо», — сказал Бебуришвили.
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Telegram-канал Mash сообщил, что стендаперу якобы экстренно вызвали скорую помощь. По данным авторов канала, комик будто бы жаловался на сильную боль в животе и высокую температуру.
В публикации также указали, что врачи якобы предложили Бебуришвили поехать в больницу, но он отказался от госпитализации.
Россия
Медицина
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