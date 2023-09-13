13 сентября 2023, 13:21
Комику Бебуришвили понадобилась неотложная помощь
Mash: комику Бебуришвили вызвали врачей после жалоб на температуру и боли
Скорую помощь вызывали комику Андрею Бебуришвили. Он жаловался на высокую температуру и боль в животе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, московские врачи осмотрели мужчину и дали лекарства. Они предложили комику поехать в больницу, но тот отказался.
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Ранее стало известно, что стендапер стал отцом. Бебуришвили вышел в эфир программы Павла Воли «Шоу Воли» и рассказал, что у него и его супруги Марии родилась дочь. Имя новорожденной он называть не стал.
Звезде Голливуда и бывшему губернатору американского штата Калифорния Арнольду Шварценеггеру на прошлой неделе понадобилась экстренная медицинская помощь.
Исполнитель главной роли в фильме «Терминатор» столкнулся с проблемой, связанной с локтевым нервом. Врачи наложили ему на руку повязку.
Врачи
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