Эксклюзив 07 марта 2023, 03:10 «Колоссальный опыт». Звезда сериала «Универ» Ярушин рассказал о влиянии КВН на его жизнь Звезда сериала «Универ» Ярушин рассказал, какую роль сыграл КВН в его карьере Телеканал «360»

Читать 360tv в

Опыт участия в КВН для звезды сериала «Универ» Стаса Ярушина оказался незаменимым. Он применил его не только в актерской и музыкальной карьере, но и в обычной жизни. Такое признание артист сделал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

Ярушин назвал подарком судьбы свое попадание в КВН особенно на фоне того, что всю жизнь до этого он играл в хоккей в Челябинске.

Реклама

«Я всегда говорил и настаиваю по сей день, что кавээнщики должны получать дипломы о высшем образовании. Какую школу мы там получили! Конечно, я благодарен судьбе — я играл всю свою жизнь в хоккей в Челябинске, а потом внезапно я попадаю в КВН. Если парни шли к Высшей лиге пять-шесть лет, чтобы попасть на Первый канал и работать там у [Александра] Маслякова, то я попал туда буквально за год», — сказал актер.

Реклама

Ярушин отметил, что выступая с командами «Уездный город» и «Лица уральской национальности», он получил колоссальный опыт.

«Да, не все получалось, но это жизненный опыт, который мне в дальнейшем помог — и в плане актерской профессии, и в музыкальной деятельности. Да везде, даже в жизни», — подчеркнул артист.

Он также рассказал, что родители всегда поддерживали его, в том числе тогда, когда он решил бросить хоккей и пойти в КВН.

«Отец просто в какой-то момент сказал: „Завязывай с хоккеем и иди на сцену, потому что у тебя на сцене лучше получается, чем в спорте. Профессиональный спорт тяжеловатый, ты не выдержишь, я тебя знаю, твою психофизику вижу, как ты работаешь“. И я ушел. Я спел песню на конкурсе первокурсника в Челябинском государственном инженерном университете, и меня забрали кавээнщики на бэк-вокал. Все. И пошло-поехало», — поделился Ярушин.

В этом же интервью актер рассказал, на что потратил свой первый крупный гонорар.